獨留4月大女嬰在家活活餓死 母遭押求電子監控被打臉

高市陳姓婦人涉嫌獨自將4個月大女兒，留在租處活活餓死，被地院裁定延長羈押，她抗告要求改電子監控，被高雄高分院打臉。（記者鮑建信攝）

2025/05/04 21:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓婦人涉嫌獨自將4個月大女兒，留在租處7天活活餓死，被依殺人罪提起公訴，並經橋頭地院裁定延長羈押，她抗告要求改為電子監控，被高等法院高雄分院裁定駁回並定讞。

據了解，住在大社區31歲陳姓女子，獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒。去年9月15日，她僅帶大女兒回娘家，4個月大女嬰，卻獨留在租處7天活活餓死，今年初被橋頭地檢署依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴，並移審橋頭地方法院續押。

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4月16日，陳婦被法官裁定延長羈押2個月後，她不服提起抗告指出，案發當時透過托嬰中心老師報警，並留在原處配合檢警調查，過往亦無因案逃亡受通緝，有親情羈絆與固定住所，加上經濟不富裕，沒有潛逃動機及理由，實無任何逃亡可能。

陳婦又說，羈押迄今7個月，應已產生心理上強制力，若令其以電子監控並附加限制住居，及定期至轄區派出所報到強制處分，應可確保日後偵查及審判進行，要求撤銷羈押。

高雄高分院調查，陳婦所犯最輕本刑10年以上之罪，涉案情節重大，有相當理由認為有逃亡之虞，裁定抗告駁回並定案。

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