蘋菓西打有沉澱物被令下架興訟 請求撤銷處分吞敗

老牌食品廠大西洋飲料公司於2023年被檢舉出現不明沉澱物，被桃園市衛生局要求產線停止作業並限期改善；售出成品下架回收。（資料照）

2025/05/04 20:50

〔記者吳昇儒／台北報導〕知名飲料蘋菓西打於2023年被檢舉出現不明沉澱物，遭衛生單位要求停止作業並限期改善，出貨商品則需下架回收。該公司則認為，短期內倉促下架造成鉅額損失，違反比例原則，且自行送驗樣本並無異狀，興訟請求撤銷處分。台北高等行政法院則認為，該公司先前已有食安問題，要求下架並無違反比例原則，判其敗訴。

老牌食品廠大西洋飲料公司於2023年被檢舉出現不明沉澱物，被桃園市衛生局要求產線停止作業並限期改善；售出成品下架回收，案件移請總公司所轄的新北市衛生局辦理，當時抽驗14罐成品及封存82.3公噸商品。

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新北市衛生局稽查也發現，6處採樣的商品中，出現類似酵母菌的物品，已違反食品安全衛生管理法，函令大西洋飲料公司下架，並提具銷毀計畫書。

大西洋飲料公司不服處分，提起行政訴訟，主張急迫倉促將產品下架，造成公司損失，違反比例原則；且公司自行採驗的產品並無異狀，菌類及微生物等檢驗，均呈現陰性，請求法院撤銷處分。

台北高等行政法院審理後，認為新北市衛生局抽檢產品時，控管無誤，並未受到溫度改變而影響狀態，原處分並無違誤。雖大西洋飲料公司自行送驗產品未見沉澱物及菌類、微生物，但該批次本與新北市政府抽驗樣品不同，無法認定其結果對於大西洋飲料公司有利。

此外，蘋菓西打產品於2018年起就被大量消費者投訴有變質情形，卻仍持續對外販售，造成多人腹瀉，經調查是因生產線遭到汙染所致，當時的總經理也被判刑6月確定。

法官認為，新北市政府審酌蘋菓西打銷售層面廣泛，數量眾多，先前已有違法食安法情形，故處分該公司限期下架回收及提具銷毀計畫書並無裁量瑕疵或違反比例原則，判處大西洋飲料公司敗訴，全案仍可上訴。

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