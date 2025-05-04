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    黃金價飆新高成詐團話術 7旬婦心動投資險失金130萬

    黃金價飆屢創新高才詐團話術，70婦心動投資險失金130萬元。（民眾提供）

    黃金價飆屢創新高才詐團話術，70婦心動投資險失金130萬元。（民眾提供）

    2025/05/04 22:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕黃金價格屢創新高，竟也成詐騙集團行詐標的！高雄張姓婦人（70歲）誤信投資詐騙，集團教她當行員問時就稱買黃金，她向郵局提領130萬元，行員察覺有異，通知警方了解，張婦表示黃金高漲想投資賺錢，警方苦勸並檢視她的手機，以類似詐騙案勸說，張婦才打消念頭，倖免被詐騙。

    新興警分局今（4）日指出，張婦先在FB關心財經訊息，接著收到私訊，以黃金價還會繼續飆漲，取得她的信任，再邀拉加入假投資詐騙群組。

    詐團佯稱張婦投資後獲利取金時，必須先付130萬手續費才能出金，然後指引被害人到金融機構領錢，再約交給公司收款人，同時教她若行員、員警詢問，就告知要買黃金即可，認為不會有人起疑。

    張婦日前依指示到中正四路郵局提領130萬元，行員詢問領百萬存款的原因，她回答因在網路看到買黃金可獲利的訊息，才想領錢買黃金，行員直覺有異，警方獲報展開了解與勸說，要求檢視一下手機，婦人未拒絕，員警發現對方稱想出金需支付一筆錢，確認詐騙，以實例苦勸，張婦才恍然大悟，才打消念頭，免於受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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