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    台中5歲孫如脫韁野馬狂奔 77歲阿公苦追3公里迷路了

    警方護送祖孫平安返家。（警方提供）

    警方護送祖孫平安返家。（警方提供）

    2025/05/04 19:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市77歲謝姓阿公前天下午帶著5歲孫子外出辦事，未料孫子一時調皮脫離掌握，宛如脫韁野馬般狂奔，謝男拖著中風後行動不便身體苦苦追趕，好不容易追上孫子，卻已不知身在何處，警方經熱心民眾通報到場，見祖孫兩人精疲力竭擔心再有突發狀況，協助安全返家，讓謝翁對於員警暖心伸援也十分感激。

    台中市第三分局勤工派出所所長劉浩廷、警員曾聖娟，當天巡邏途中獲報有民眾迷途需要協助，迅速趕赴現場得知，稍早有熱心市民帶著孩子在樹德公園散步時，遇見一位爺爺牽著孫子問路，然其所詢問路名距公園已逾3公里，見他行動不便又牽著年幼孫子，便先將祖孫倆帶返住處附近，並聯繫警方協助。

    經了解，謝翁當天下午帶著5歲孫子外出辦事，沒想到調皮的孫子活動力太旺盛四處亂走，他因中風後行動不便，為了追上孫子足足走了2、3個小時，好不容易追上孫子，已經不清楚身在何處，只得向路人求助，警方見祖孫倆經過長途跋涉，均已精疲力盡，評估其住處距離僅約10分多鐘車程，護送兩人平安返家。

    途中謝翁對於孫子調皮亂跑，卻勞師動眾一事，不斷表達歉意，對警方協助更是深感溫暖；警方呼籲，幼童活動力強，好奇心也強，往往較無危險警覺性，與年幼孩童外出時，務必關注小孩的動向，並加強教導孩子辨識警察、如何求助等基本安全觀念，避免發生憾事。

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