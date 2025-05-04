彰市友善人行道同位置2度追撞停放區機車 爭議再起

彰化市大埔路、埔南街口2月底曾發生單車族撞上停在汽機車停放區的機車。 （資料照，翻攝臉書彰化人大小事）

2025/05/04 18:45

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路、埔南街口，2月底才發生單車族撞上停在汽機車停放區的機車，不料今天（4日）下午在同一個位置，又發生轎車撞擊停放區的機車，影片PO上網，大批網友批評大埔路友善人行道設計問題多，要求改善，不過也有人砲轟汽車駕駛駕照用雞腿換來，跟友善人行道設計毫無關係。

2月28日中午12點多，1名民眾騎乘自行車行經彰化市大埔路與埔南街口南往北方向時，疑似把汽機車停車格當作慢車道，直接撞擊停在停車格內的機車後人仰馬翻，所幸並未受傷，民眾摔倒後牽起脚踏車即自行離開。

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無獨有偶，根據彰化警分局調查，今天下午近1點，1輛轎車行經彰化市大埔路、埔南街口南往北方向行駛時，疑因分心未注意車前狀況，不慎撞到停放於汽機車停車格內的機車，無人受傷。

巧合的是，這兩起車禍事故地點竟都在同一個位置，今天影片PO上網後引發大批網友留言，且又引發正反兩方唇槍舌戰；有人認為大埔路的路面不寬，經常發生人車爭道，重新劃設友善人行道後，車禍事故頻傳，有民眾還把汽機車停車格，當成是慢車道，難怪有人騎腳踏車一頭撞上停車格的機車，日前還發生2輛機車對撞，事故頻率實在太高。

不過，也有網友認為，大埔路車禍跟友善人行道無關，根本是駕駛人自己的問題，像今天這起事故，轎車行駛空間明明很夠，竟然還能撞擊路邊的機車，只能說「駕車用雞腿換來的」。

警方指出，大埔路商圈因車流密集，加上部分駕駛未遵守交通規則，標線型人行道劃設實施數月來發生的車禍都是小型事故，呼籲用路人行經該路段應減速慢行，注意左右來車，以降低事故發生風險。

彰化市大埔路、埔南街口汽機車停放區，3個月內同一個位置發生2起撞停放區機車的事故。 （圖由警方提供）

彰化市大埔路、埔南街口，3個月內同一個位置發生2起撞停放區機車的事故。 （圖由警方提供）

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