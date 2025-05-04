獨居嬤搭車尋友迷路 桃園暖警助返家

湯姓獨居嬤搭車尋友卻撲空，街頭迷途徘徊、平鎮暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

2025/05/04 17:59

〔記者李容萍／桃園報導〕獨居在桃園市中壢區的76歲湯姓阿嬤，昨（3）日傍晚突然想起多年不見的友人，於是獨自搭乘計程車前往昔日居住的平鎮區新光路二段舊址想探訪友人，沒想到到了目的地，好友早已搬離，恰巧身上的錢又用完，由於當地對她而言已屬陌生環境，一時驚慌失措迷了路，就這樣在巷口徘徊許久。所幸巡邏員警發現，讓她深夜前得以平安返家。

宋屋派出所所長鄒安晴今（4）日表示，湯姓阿嬤當時在巷口徘徊許久，顯得焦急不安，恰巧該所警員張簡宇恒、陳俐安巡邏經過，直覺有異，連忙停下車輛上前關心，但湯姓阿疑似久未進食，且滴水未沾，體力明顯透支，導致語意表達不清。員警見狀，迅速將她攙扶上巡邏車載回派出所，讓她稍作休息，同時提供飲用水，協助她補充體力，狀況才逐漸穩定。

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湯姓阿嬤稍作休息後，總算能說出自己的名字，經過員警利用警用系統多方比對，終於查出她的身分與住處，考量她是獨居，家中無人能前來將她帶回，兩警就駕駛巡邏車將她送回住處，平安抵達她的住處後，員警也請鄰居協助照料。

湯姓獨居嬤搭車尋友卻撲空，街頭迷途徘徊、平鎮暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

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