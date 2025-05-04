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    彰化139「死亡彎道」電桿3年2度遭撞 少年無照騎機車挫傷送醫

    139「死亡彎道」電桿遭機車撞擊，少年四肢挫傷送醫。（圖由警方提供）

    139「死亡彎道」電桿遭機車撞擊，少年四肢挫傷送醫。（圖由警方提供）

    2025/05/04 18:01

    〔記者湯世名／彰化報導〕又是139！1名16歲少年今天（4日）下午騎機車行經彰化市139線「死亡彎道」處時，整輛車突然失控，直往路邊電線桿衝撞，當場撞得人仰馬翻，消防人員搶救送醫，所幸僅四肢擦挫傷；3年前同一處地點也曾發生青年騎機車撞電桿，讓警方直呼太巧，除查出少年無照騎車，也呼籲用路人務必放慢車速。

    警方調查，這起車禍事故發生在今天下午2點多，16歲少年騎機車從彰化市139線往芬園鄉方向行駛，行經大彰路28號前彎道處時，突然失控往路旁衝去，並直接撞擊電線桿，人車倒地。

    彰化縣消防局據報派員趕往現場，為少年進行包紮救護後火速送往彰化基督教醫院治療，所幸僅四肢擦挫傷。彰化警分局現場勘查，懷疑是少年過彎時不慎而導致失控撞電線桿，但也懷疑是否有過彎壓車行為釀禍，另查出少年無照駕駛，已進一步釐清事故真相。

    2022年5月同一處地點，1名19歲青年騎乘普通重機行經彎道處時突然失控，直接衝出道路衝往路旁，直通通插入圍牆與電線桿之間的縫隙，動彈不得，青年也卡在機車上，所幸右手、右腳受傷。這處電線桿桿身傷痕累累，地方人士表示從擦撞痕跡來看，不難看出以往曾被撞擊過，正說明139過彎時一定要放慢車速，千萬不可競速或壓車，否則類似事故難保不會再發生。

    1名少年騎機車行經139線「死亡彎道」處時，直撞電線桿，所幸僅四肢擦挫傷，機車毀損。 （圖由警方提供）

    1名少年騎機車行經139線「死亡彎道」處時，直撞電線桿，所幸僅四肢擦挫傷，機車毀損。 （圖由警方提供）

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