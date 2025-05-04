高樓丟毀手機幫丈夫滅證 法官判妻4個月徒刑

士林地院近日審結，認定張女損壞手機，湮滅其夫犯案證據，判處有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/05/04 16:35

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市一名張姓女子於2019年12月12日見警方持搜索票衝入家中，要搜索丈夫的違法事證，竟從8樓高的住所，將手機往下丟擲，湮滅犯罪事證。警方事後依湮滅刑事證據罪，將張女移送法辦。士林地院近日審結，認定張女將手機從陽台往下丟，造成手機損壞，湮滅其夫涉犯違反組織犯罪條例等案件證據，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，張女配偶因涉犯違反組織犯罪條例等案件，警方持搜索票前往其住處搜查時，張女丈夫擔心事證遭到警方查獲，竟用眼神示意妻子，將手機從8樓高的陽台往地面砸去。

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該IPHONE手機（含SIM卡）掉落到地面之後，嚴重受損，無法修復啟用，張夫涉案的相關證據也遭到湮滅。

檢察官偵訊後，認為張女協助丈夫滅證的行為，已涉犯湮滅刑事證據罪，依法將她起訴。

法官審理後認為，張女已坦承犯行，依規定得減輕其刑，且其協助湮滅證據對象為配偶，於刑法中亦明文規定，可減刑。但考量其配偶犯罪，被害人數超過20人，所生危害甚鉅，故依觸犯湮滅刑事證據判處張女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，不予緩刑。

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