男同事偷吃人妻傳「吃精王、射好射滿」 判賠人夫50萬

台中一名人妻和男同事發生婚外情，除發生性行為，還互傳「吃精王」、「射好射滿」、「你只能用嘴巴」，台中地院法官判男同事賠50萬元。（記者陳建志攝）

2025/05/04 15:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人妻和擔任自動化現場作業人員的男同事發生婚外情，雙方還互傳「吃精王」、「射好射滿」、「你只能用嘴巴」等發生性行為後的親密用語，人夫發現被戴綠帽後氣炸提告，並求償100萬元，台中地院法官認為兩人已逾越正常男女交往的界線，加上人妻作證時坦承兩人發生性關係，法官判男同事應賠償人夫50萬元，可上訴。

判決指出，人妻的丈夫主張，兩人於2020年結婚，2023年3月離婚，妻子卻在這段期間內和男同事發生婚外情，兩人互相示愛、邀約見面、發生性行為，事後談論性愛過程及為其他逾越正常男女交往界線的對話，侵害他的配偶權，請求精神損害求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

法官發現，2022年11月8日，男同事傳「今天很喘」、「硬度還可以嗎？」等訊息給人妻，人妻則回應遮臉害羞的圖貼；11月9日又向人妻傳訊息，「你要過來陪睡嗎？」、「我還有其他很棒」等語，人妻則回：「你只能用嘴巴」。

11月16日又向人妻傳「我退步了」、「還是變堅挺了」、「妹妹強烈撞擊」等語，人妻回「退步了，請加油」，男同事續傳：吃精王」、「射好射滿」、「請給分」等語，人妻回「我幻想你住外面的夜晚會是有多壞」、「就知道哼」。

男同事雖辯稱不知道人妻已經結婚，但人妻證稱，男同事與她交往時知道她有配偶，因為在面試她的時候，履歷表上就有記載自己已婚。

台中地院法官認為，兩人已逾越正常男女交往應有的分際，破壞人夫婚姻生活的圓滿幸福，讓他深受打擊，對其心理造成傷害，所受精神上的痛苦非輕。斟酌雙方的身分地位、教育程度、工作收入、財產狀況、經濟能力、加害行為導致人夫所受痛苦程度等一切情狀，判決精神慰撫金以50萬元為適當，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法