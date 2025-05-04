廠內存放百噸油脂 桃園蘆竹工廠火警難撲滅

桃園市蘆竹區三德街1家工廠發生火災，消防人員努力灌救，由於現場存放百公噸油脂，火勢伴隨大量濃煙難以撲滅，直至下午仍持續延燒。（記者余瑞仁翻攝）

2025/05/04 15:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區一家存放大批棕梠油、大豆植物油脂的廠房今天上午發生火警，桃園市消防局調派各式消防、救護車21輛及42名消防員前往搶救，失火的是1樓廠房，大火蔓延伴隨大量濃煙不斷騰空，遠處的桃園國際機場都可明顯看到火災造成的濃煙，由於現場大量油脂燃燒、滅火不易，消防人員歷經數小時搶救至下午3點多仍未控制火勢，目前仍積極搶救中。

桃園市消防局表示，發生火災的廠房位於蘆竹區三德街15巷，轄區山腳消防分隊第一時間趕往搶救，119勤務指揮中心也調派附近各消防分隊人車趕往支援，消防人員初步了解廠房情況，發現廠內存放棕櫚油和大豆性植物油約達100公噸，大量油脂造成火勢不斷，消防人員拉出多條水線以泡沫滅火，但效果不佳，直到下午3點仍未控制火勢。

請繼續往下閱讀...

消防局119勤務指揮中心表示，目前已投入19輛消防車及2輛救護車到場搶救，由於現場有大量油脂，火勢難以撲滅，目前仍持續調派消防車輛與人員到場投入滅火。消防局也呼籲下風處居民緊閉門窗，以避免空污影響。

桃園市蘆竹區三德街1家工廠發生火災，消防人員努力灌救，由於現場存放百公噸油脂，火勢伴隨大量濃煙難以撲滅，直至下午仍持續延燒。（記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法