扯！台中25歲賓士男撞車後秒睡 酒測爆表嚇壞民眾

發生事故路口。（圖由民眾提供）

2025/05/04 15:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市25歲陳姓男子今（4）日上午酒後駕駛賓士車，行經中區第二市場附近時，竟在毫無煞車情況下，直接撞上前方待轉多元計程車，正在市場內享用美食的民眾全被嚇得停筷圍觀，而最誇張的是，爛醉的陳男肇事後竟直接在車內呼呼大睡，警方趕抵叫醒酒測，結果酒測值嚴重超標，詢後依公共危險罪嫌送辦。

這起事故發生在今日上午9時24分，地點在台中市中區中山路與三民路口，根據相關監視器畫面調查，35歲徐姓男子駕駛NISSAN多元計程車，當時正依規定待轉左轉中山路，沒想到後方突然有1輛由陳男駕駛的賓士車高速逼近，完全未煞車就猛然追撞，強大撞擊力道使徐男車尾與保險桿嚴重凹陷變形，所幸人員皆無受傷。

請繼續往下閱讀...

撞擊發生時，正值第二市場人潮鼎沸，大啖蘿蔔糕、米腸及香腸等知名小吃的食客相當多，聽到巨大碰撞聲紛紛起身察看，目擊民眾說，最誇張的是，賓士男經歷巨大撞擊後並未慌張或下車處理，反而一副「撞完就累了」模樣，竟直接停在路旁呼呼大睡。

警方到場敲車窗將他叫醒時，只見他滿臉通紅、醉眼惺忪，不僅回答問題語無倫次，還一臉不知發生何事迷迷糊糊，令在場民眾瞠目結舌，經酒測高達0.82毫克，遠遠超過法定標準值，警方當場將他帶回偵辦，詢後依公共危險罪嫌移送法辦，至於徐男沒有飲酒反應，詳細肇因待鑑定單位或法院研判。

第一分局分局長尤啓南表示，警方絕對依法嚴辦酒駕行為，呼籲用路人切勿酒後駕車，確保道路安全，將持續加強交通執法貫徹酒駕零容忍，維護轄區秩序守護市民用路安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

待轉中無端挨撞的多元計程車。（圖由民眾提供）

肇事的賓士車。（圖由民眾提供）

陳男酒測值嚴重超標。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法