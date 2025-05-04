為1萬元債務？ 21歲男押人載山區毆打 花蓮警方逮人

花蓮馬姓男子疑似不滿37歲梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，強行把梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打。（警方提供）

2025/05/04 15:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮21歲馬姓男子，疑似不滿37歲梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，在國風街強行把梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打，要求親友匯款償還1萬元債務，被害人臉部、身體及雙腳有多處瘀青挫傷。警方獲報在濟慈路成功攔截車輛救人，並逮捕馬姓主嫌，另3人正全力追查到案。

警方指出，昨天上午11點多，梁姓男子疑似與他人有債務糾紛，在花蓮市區被4名男子押到箱型車上，載到山區毆打拘禁。警方獲報後立即成立專案小組並啟動圍捕，調閱監視器鎖定犯案車輛，在案發5小時內，攔查該廂型車，順利解救被害人。

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據了解，梁男因1萬元債務糾紛，與馬男發生爭執，馬男氣不過，竟夥同另外3人去押人討債，持續對梁男暴力毆打，直到親友匯款才暫停施暴。警方逮捕涉嫌人馬姓男子，同時查獲高爾夫球桿1支、鋁製球棒2支、鐮刀2把、鐵鎚1把、球棒2支、藍波刀1把及安非他命6包等證物。

警方指出，全案因涉嫌妨害自由傷害、妨害秩序及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。另在逃3人，現已掌握身分，將積極追查。

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花蓮馬姓男子疑似不滿37歲梁姓男子欠錢未還，夥同3人開廂型車，強行把梁男押上車，載到秀林鄉山區毆打。（警方提供）

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