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    看正妹？騎機車東張西望突撞彰化地標八卦山牌樓 後方駕駛笑歪

    男子騎機車東張西望，突撞擊彰化地標八卦山牌樓後倒地。（圖由警方提供）

    男子騎機車東張西望，突撞擊彰化地標八卦山牌樓後倒地。（圖由警方提供）

    2025/05/04 14:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中山路與卦山路口昨天（3日）發生一起離奇車禍，1名機車騎士轉彎時疑似轉頭分心，等到回過頭來時發現竟直接朝彰化地標八卦山牌樓柱子撞去，當場撞得人仰馬翻，後方駕駛目擊笑歪直呼「北七」，還把影片PO網，有網友笑稱騎士轉頭是在「看正妹嗎？」警方則說並未接獲通報，騎士疑似分心釀禍。

    警方根據影片發現，昨天下午近2點，1名男性民眾騎乘機車行經彰化市中山路左轉卦山路時，中途突然轉頭，等到回過頭來才發現八卦山牌樓的柱子已近在眼前，想閃也閃不掉，機車筆直朝牌樓撞去，當場撞得人仰馬翻，機車倒地後，騎士趕緊將機車扶正，撿拾掉落的物品後上車離去。牌樓柱子稍微受損，機車則看似輕微受損。

    有網友說，彰化市民騎機車經過牌樓都會非常小心，機車道狹窄一不小心就會撞到柱子，過去還沒看過有人撞牌樓，這還是第一次看到；警方表示，昨天警方並未接獲相關報案，該名機車騎士疑似東張西望分心；八卦山牌樓是文化局保管業務，去年才做過維修，若文化局要對機車騎士提出相關毀損告訴，警方也會依規定處理；呼籲民眾騎車或開車不要看手機、東張西望等分心行為，以免害人又害己。

    八卦山牌樓歷經一甲子歲月，承載彰化縣民的共同記憶，是八卦山風景區的重要入口意象，也是彰化市重要地標之一；由黑松股份有限公司贊助300萬元、縣府追加配合135萬元，辦理修繕工程，於前年6月開工，歷經約5個月修繕，去年2月竣工，慶賀八卦山牌樓再現風華。

    男子騎機車撞擊彰化地標八卦山牌樓柱子後倒地，所幸僅機車些微受損。（圖由警方提供）

    男子騎機車撞擊彰化地標八卦山牌樓柱子後倒地，所幸僅機車些微受損。（圖由警方提供）

    男子騎機車撞擊彰化地標八卦山牌樓後倒地，隨後趕緊將機車扶正。（圖由警方提供）

    男子騎機車撞擊彰化地標八卦山牌樓後倒地，隨後趕緊將機車扶正。（圖由警方提供）

    彰化市地標八卦山牌樓，已有逾一甲子的歷史。（圖由民眾提供）

    彰化市地標八卦山牌樓，已有逾一甲子的歷史。（圖由民眾提供）

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