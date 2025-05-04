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    新北男全身僵硬陳屍旅館 不排除注射毒品過量致死

    曾姓男子被發現陳屍在新北市中和某旅館，且桌上放著上百公克毒品，經檢警採證並相驗後，已排除有外力介入，不排除曾男注射毒品過量致死，將追查毒品來源。（記者陸運鋒翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    曾姓男子被發現陳屍在新北市中和某旅館，且桌上放著上百公克毒品，經檢警採證並相驗後，已排除有外力介入，不排除曾男注射毒品過量致死，將追查毒品來源。（記者陸運鋒翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    2025/05/04 13:55

    〔記者陸運鋒／新北報導〕曾姓男子與陳姓女友人入住新北市中和區某旅館後，期間陳女外出找朋友，但返回時聯繫不上曾男，隨即請工作人員協助進入，才赫見曾男全身僵硬陳屍屋內，且桌上放著上百公克毒品，經檢警採證並相驗後，已排除有外力介入，不排除曾男注射毒品過量致死。

    中和警分局調查，44歲曾男與37歲陳姓女友人，上月30日深夜入住新北市中和區和城路某旅館後，期間並無異狀，而曾男於本月1日下午駕車載著陳女外出找友人後，曾男便獨自返回旅館休息。

    據查，陳女在前天（2日）清晨6時許返回旅館時，因多次打電話聯繫不到曾男，隨即請旅館工作人員進入查看，才發現曾男倒臥在沙發嘴唇發紺、肢體僵硬已死亡，但手臂上插著針筒，且桌上放著海洛因約30公克、安非他命近百公克、喪屍煙彈及電子磅秤等毒品。

    據知，曾父接獲噩耗告訴警方，已經很久沒有與兒子同住，僅在過年期間有聯絡，也不清楚兒子現在做什麼工作。

    案發現場由鑑識人員勘驗及調閱監視器後，並未發現打鬥跡象，已排除有外力介入，昨檢警相驗後，確認死因為心肌梗塞，不排除是注射毒品過量導致，而家屬並無意見，將進一步擴大追查毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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