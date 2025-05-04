慣竊偷牌、變車色 林口警逮狡猾賊送辦

新北市林口一樓數間商家、民宅近遭竊，林口警方逮獲變裝、變更車色狡猾竊嫌，起出贓物、毒品吸食器；圖為詹嫌從防火巷破窗，侵入一樓商家、民宅行竊。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/04 13:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口近來頻傳店家、民宅竊案，歹徒挑選一樓建築，從屋後防火巷，破窗進入，搜刮收銀機、筆電、存錢筒，連羽絨外套都不放過、警方獲報查緝，發現歹徒懸掛失竊車牌、變裝，躲避查緝；警方今凌晨持搜索票到詹嫌藏身處，起出養樂多罐、藥罐製作的吸食器，查出詹嫌涉及新北、桃園等地9起竊案，今將詹嫌送辦，持續清查犯行。

林口區於4月18日、5月1日勞工節等日發生火鍋店等店家、宿舍遭竊，警方過濾監視器，發現為身穿黑衣男子騎乘機車、破窗犯案；警方查緝之際，發現竊嫌陶藝期間懸掛偷竊車牌、將車身噴成白色等變造車輛塗裝方式，躲避查緝。

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林口警分局獲報，循線追查，調閱上百支監視器後終於鎖定犯嫌身分與行蹤；3日下午5時許持搜索票及拘票，到48歲詹姓犯嫌桃園市住處，起出破壞剪等作案工具，竊得的筆電、車牌、贓款、電視機上盒等證物，當場查獲2組安非他命吸食器。

警方清查，詹嫌在新北市犯案6起，在林口就犯下4起竊案，另在桃園龜山涉及4起竊案；詹嫌僅承認部分犯行；警方將全案依竊盜罪、毒品條例送辦，深入清查犯行。

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新北市林口一樓數間商家、民宅近遭竊，林口警方逮獲變裝、變更車色狡猾竊嫌，起出贓物、毒品吸食器；圖為詹嫌犯案工具及毒品吸食器。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一樓數間商家、民宅近遭竊，林口警方逮獲變裝、變更車色狡猾竊嫌，起出贓物、毒品吸食器；圖為警方查獲詹嫌持有養樂多、藥罐吸食器。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口一樓數間商家、民宅近遭竊，林口警方逮獲變裝、變更車色狡猾竊嫌，起出贓物、毒品吸食器；圖為詹嫌騎乘變換車色機車逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

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