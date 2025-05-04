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    首頁　>　社會

    高雄中山工商校安追無照騎車學生反被錄影po網 驚動警方

    校安人員發現穿制服無照騎車學生，意欲上前勸導。（取自社會事新聞影音）

    校安人員發現穿制服無照騎車學生，意欲上前勸導。（取自社會事新聞影音）

    2025/05/04 13:09

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商校安人員2日騎車追無照騎車學生，試圖攔停勸導，反被學生行車記錄器拍下，張貼在網路社群，引起正反熱議，為了學生安全及避免引起模仿效應，校方表示，值勤人員為校安人員，並非教官，將強化值勤人員的應變處理與溝通技巧訓練，並加強學生安全宣導。

    林園分局表示，檢視影像內容，僅有教官尾隨影像，尚無明顯交通違規，警方將主動聯繫校方，釐清案情後，依法處置。

    網路社群「社會事影音」貼出騎車追逐影音，內文指2日在大寮區鳳林三路上，中山工商「教官」發現穿制服無照騎車學生，欲上前勸導，學生擔心被懲處跑給教官追。

    從影片中可見教官尾隨過程中，不斷出言示意學生停車，但該學生仍不斷在馬路上亂竄，最後學生加速離去，教官似乎也放棄追逐，逐漸消失畫面中。

    網友對於校安追逐學生不以為然，擔心造成交通事故；也有人指學生po網公審校安，會引來模仿效應。

    中山工商發布新聞稿表示，事發當時，校安人員為防止學生違規騎乘機車，基於維護學生交通安全立場，遂採取即時追查行動。惟在執行過程中所引發的觀感與爭議，校方亦予以重視。

    校方表示，已即刻針對事件進行了解與檢討，並強調校安人員執勤應以「安全第一」為原則，避免任何可能危及師生安全行為發生。未來將強化值勤人員的應變處理與溝通技巧訓練，同時持續透過宣導教育，引導學生遵守交通規則與校園規範，共同營造安全與尊重的校園環境。

    校安尾隨學生，示意攔停。（取自社會事新聞影音）

    校安尾隨學生，示意攔停。（取自社會事新聞影音）

    校安疑放棄追逐，慢慢消失畫面中。（取自社會事新聞影音）

    校安疑放棄追逐，慢慢消失畫面中。（取自社會事新聞影音）

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