高市警取締酒駕索性進餐廳勸客，勸遍505處連酒促小姐都側目。（高市警局提供）

2025/05/04 13:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方曾在餐廳附近路檢查酒駕效果雖好，但易引發民眾誤解拼績效，決定溯源走進餐廳、KTV宣導「酒後不開車」，恰巧與酒促小姐成反差對比，全力勸阻客人勿酒駕，以免酒後出現視覺模糊、距離感錯誤等狀況，統計今年1至4月底，警方已到過505處飲酒場所宣導喝酒不開車。

交通大隊今指出，經統計高雄市近3年酒駕交通事故案件，自111年受傷751人，逐年下降至113年650人，減少101人，下降幅度達13.4%；死亡人數自111年死亡25人，逐年下降至113年死亡9人，減少16人，下降幅度達64%，下降幅度超過5成，顯見警方採取的強勢作為已達一定成效。

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為再突破防制酒駕案件成效，高市警局決定走進飲酒場所宣導，向餐飲、酒店及KTV等業者宣導善盡社會責任，務必提供代叫計程車及代駕服務，同時也提醒在場客人，不可酒後開車，因為酒後駕車會讓駕駛人情緒亢奮、判斷力變差、手腳反應不靈活、誤踩油門或煞車，甚至出現視覺模糊、距離感錯誤等情況。

高市警方積極作為引來酒促小姐側目，確實達到提醒、嚇阻作用，今年1至4月底，員警已到過505處飲酒場所宣導；大隊長黃元民表示，酒駕不僅危害自身安全，更可能奪走無辜生命，後果將是無法挽回的悲劇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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