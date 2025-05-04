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    北市熟女網戀暈船 「幫老公拿222萬元」淪詐騙車手

    林姓婦人（左）淪為詐騙車手。（記者姚岳宏翻攝）

    林姓婦人（左）淪為詐騙車手。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/04 12:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團連環騙中騙，不只騙投資人，連取款車手也是騙來的！台北市一名50歲林姓婦人透過網路交友，疑遭愛情詐騙，淪為詐騙集團車手，依約前去向被害人收取假投資款項，遭現場埋伏員警當場逮捕，被逮時一臉錯愕，稱自己只是「幫經營投資公司的老公男友」前來拿錢，警方詢後仍依詐欺等罪嫌移送偵辦。

    信義分局福德街派出所今天說明此事，被害人莊姓老翁透過抖音聯繫上詐騙集團，詐團以搶購高價30年威士忌為餌，引誘老翁投資，莊翁匯款3萬元當作訂金後，越想越不對勁，報警查證才知受騙。

    警方受理過程中，詐團仍不斷傳送訊息再與老翁相約交付222萬元尾款，警方隨即成立專案小組，於約定面交現場週邊守候埋伏，見時機成熟，警方一擁而上將逮捕前來取款的林姓女車手。

    警方進一步得知，林姓女車手透過網路交友陷入愛河，與男網友互傳甜蜜訊息，彼此雖以「老公、老婆」親密互稱，但從未見過面。對方則將自己包裝成「投資公司」，要她幫忙去拿「投資的錢」，實際上卻是讓林女成為詐騙集團車手，林女被逮時直呼「我不知道我是車手啊」，警方無奈表示「新聞都報成這樣了，但妳卻選擇相信一個沒有看過的人……」

    警方呼籲，網路交友應注意陷阱，避免遭愛蒙蔽雙眼，淪為詐騙集團利用對象成為取款車手，除金錢損失，也會身陷官司。民眾若有詐騙疑慮，請即撥打165或110查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團與被害人的對話紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團與被害人的對話紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團與被害人的對話紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團與被害人的對話紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

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