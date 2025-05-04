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    有喝！台中男酒駕闖紅燈撞電箱釀2傷 嚇壞同行妻

    王男轎車失控再撞電箱，車頭嚴重損毀。（民眾提供）

    王男轎車失控再撞電箱，車頭嚴重損毀。（民眾提供）

    2025/05/04 12:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子今天（4日）凌晨開車行經北屯區一處路口時闖紅燈，與綠燈直行的另輛轎車發生碰撞，導致轎車失控撞擊路邊電箱，造成王姓駕駛及同行妻子受傷，所幸就醫後均無大礙，而李男酒測值雖未超過法定標準值，但因酒後開車肇事仍依公共危險罪嫌送辦。

    這起事故發生在今天凌晨3時2分許，地點在北屯區崇德路與大連路口，經查，45歲李男開車沿大連路往東直行至崇德路口時闖紅燈直行，與沿崇德路往北綠燈直行、駕駛自小客車的30歲王男發生碰撞，導致王男轎車失控衝撞路邊電箱，導致車頭嚴重損毀，現場汽車零件散落一地。

    據了解，兩車碰撞瞬間王男還來不及反應，只聽到副駕27歲黃姓妻子驚叫一聲，隨即失控衝撞路旁電箱，這起事故李男無受傷，王男全身多處擦挫傷，自行就醫，妻子黃女也是全身多處擦挫傷，意識清楚，由119送中國附醫治療，所幸均無大礙。

    現場目擊的超商店員表示，當下聽到劇烈撞擊聲響，跑出來便見到兩車橫停路中，其中一輛車車頭幾乎全毀，「看起來是有車闖紅燈，應該就是那台肇事車。」警方經對雙方實施呼氣酒精測試，發現王男酒測值為0，李男酒測值0.16毫克，李男酒測值雖未超標，但因肇事，詢問後仍依涉嫌公共危險罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

    警方表示，已完成現場採證，事故肇因將由鑑定單位進一步分析研判。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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