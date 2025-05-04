大膽！尋仇竟衝進派出所還襲警 首謀被法官判2年徒刑

基隆市警一分局南榮路派出所就是當初林男等人大膽闖入尋仇的案發地。（記者吳昇儒攝）

2025/05/04 12:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市男子林柏舟前年10月19日凌晨得知汪姓友人遭砍傷趕往醫院探視，聽聞凶嫌邱姓男子被帶回派出所，竟找來賴、周姓友人衝進派出所尋仇，他公然朝邱男噴辣椒水，賴男還環抱試圖攔阻的警員。其餘警員見狀立刻衝上前將林男等人逮捕。基隆地院近日審結，認定林男等人觸犯妨害公務等罪，分別判處2年不等徒刑。

檢警調查，林男於2023年10月19日凌晨4時許，得知汪姓友人被邱男砍傷，隨即在部立基隆醫院號召友人賴品睿、周聖凱，前往偵辦該起傷害案件的基隆市警一分局南榮路派出所，要找邱男報仇。

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林男提供高爾夫球桿、金屬鐵棒給賴、周二人使用，自己則帶著辣椒水，前往派出所尋仇。

三人抵達時，發現邱男仍在派出所內，賴、周二人便先將球桿、鐵棒放置派出所外，另跟著林男進入派出所內。

警方見狀詢問三人來意，未料林男突然發難，持辣椒水朝邱男臉上狂噴，而賴男配合環抱攔住前往救援的陳姓警員，周男則在旁助威。

所內員警見狀，立刻拉開兩組人馬，並當場將林男等三人，依妨害公務等罪逮捕，另也查扣辣椒水、高爾夫球桿、金屬鐵棒等證物。警詢後，依妨害公務等罪，將林男等人移送法辦。檢察官訊後，依妨害公務、聚眾鬥毆罪將三人起訴。

法官審理時，林男坦承犯行，並直言是自己提供高爾夫球桿及金屬鐵棒給周、賴二人使用，噴邱男的辣椒水，也是自己攜帶。周、賴二人也承認犯行，賴男更表示當時有環抱陳姓警員，攔阻對方。

法官認定，三人已觸犯妨害公務及聚眾鬥毆罪等罪，其中林男為首謀，判處有期徒刑2年、賴男判處有期徒刑1年6月、周男則判處有期徒刑9月；犯案用的辣椒水、金屬鐵棒及高爾夫球桿均沒收。

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