北市東區飲酒不滿店員譙髒話 竟持開山刀砍人又推警逮3嫌

周姓男子等3人到台北市東區某酒吧飲酒，因不滿店員罵髒話，竟持刀砍人又推警，隨後遭到壓制逮捕，圖為警方查扣刀械。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/04 12:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕周姓、吳姓男子等人到台北市東區某酒吧飲酒狂歡，期間不滿李姓店員辱罵髒話，竟持酒杯及開山刀圍毆李男，警方獲報趕抵拔槍喝斥，但其中一名吳姓男子又推擠警方，3人隨即遭到壓制逮捕，由於周、李雙方互相提告，詢後均送辦，警方今公布逮捕過程及說明案情。

大安警分局調查，27歲周姓、34歲呂姓及34歲吳姓男子等3人，昨天凌晨3時許到北市忠孝東路四段某暢飲酒吧消費，恰巧遇到認識的33歲李姓店員前來敬酒，於是雙方一同飲酒作樂，期間李男突脫口「X你媽！」，引發周等人怒火。

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據查，呂男先持酒杯砸傷李男後，周男又持30公分開山刀砍傷李男，李男雖反抗仍造成頭部及左手掌有撕裂傷，其他顧戶見狀後紛紛報案，警方出動8名快打警力到場時，見到周等人準備搭計程車落跑，隨即拔槍喝斥要求下車，而在逮捕期間，吳男又推了員警一把，隨後也遭到壓制上銬。

警方指出，由於雙方互告，詢後將周、呂分別依傷害、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦，而吳男依妨害公務罪嫌送辦，至於李男則依傷害、妨害名譽罪嫌送辦，同時於現場查扣開山刀一把。

警方呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，另針對飲酒處所及易滋事治安顧慮場所加強臨檢盤查，防制暴力事件並維護社會安全秩序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

周嫌等人持刀圍毆酒吧店員後準備搭計程車落跑，趕抵的警方見狀隨即拔槍喝令下車。（記者陸運鋒翻攝）

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