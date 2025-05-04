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    驚險瞬間！18歲醉男攀附5樓鐵窗大吼大叫 警消制伏送醫

    黃男酒醉失控攀附在5樓租屋處鐵窗，還不斷朝樓下居民叫罵。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男酒醉失控攀附在5樓租屋處鐵窗，還不斷朝樓下居民叫罵。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/05/04 11:55

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市18歲黃姓男子3日晚間6點多因酒醉失控，爬到桃園區5樓租屋處鐵窗上吼叫，女友與友人勸了40分鐘，黃男情緒仍舊激動，甚至對樓下居民叫罵，警、消果斷進屋趁他反應不及，將黃男強制拖進屋內並送醫，化解一場驚魂。

    桃園警察分局武陵派出所接獲民眾報案，指稱桃園區南海街1處公寓5樓有男子疑似酒醉攀在鐵窗上吼叫，擔心會發生意外請員警到場協助處理，警員李志強、鐘士傑、羅陳俊毅及黃敬宸立即趕抵現場，經瞭解是黃男於5樓租屋處喝酒，酒醉情緒失控爬出窗戶，並打開鐵窗逃生門，攀在鐵窗上大吼大叫，員警立即封鎖路段進行警戒，指揮民眾繞道，預防黃男突朝樓下扔擲物品造成危險。

    其他員警則與消防人員上樓準備救援，黃男女友擔心他會情急跳樓，請警、消人員在屋外等候，她與友人持續勸導、安撫黃男，雙方僵持40分鐘左右，黃男情緒不但沒有平復，反而跟朋友起了口角，頻頻朝樓下觀看居民叫罵，警、消人員眼見他情緒逐漸失控，果斷衝入屋內，趁黃男反應不及將他拖進屋內進行管制，並將其送醫治療，解除狀況。

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