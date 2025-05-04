疑一氧化碳中毒！ 桃園楊梅4移工倒臥租屋處死亡

桃園市楊梅區青山三街的社區租屋處，4名越南籍移工疑一氧化碳中毒魂斷異鄉。（記者李容萍攝）

2025/05/04 11:09

首次上稿 10:40

更新時間 11:09（新增畫面）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區3男1女4名皆20多歲越南籍移工倒臥住處身亡；由於友人2、3天遲遲無法聯絡上，昨（3）日晚間到租屋處察看才發現4人倒地，警、消晚上10點21分獲報到場發現已明顯死亡、未送醫，現場無打鬥痕跡，初步判斷應為一氧化碳中毒，且已過世數日，已報請檢方相驗。

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警方初步調查，4人皆為越南籍移工，分別為23歲阮姓男子、27歲陳姓男子、24歲阮姓女子及20歲潘姓女子，阮男及陳男為失聯移工，阮女持有工作證在台工作，另潘女則為越南籍在台留學生；因同伴日前才與他們喝酒玩樂，但過了2、3天遲遲無法聯絡上，昨晚便前至該租屋處查看，一打開門發現4人全倒地，立即向警、消報案。

楊梅警分局、桃園市消防局第二大隊派員到場後，發現租屋處的廁所熱水仍未關閉，溫度稍高，且門窗也都緊閉，阮男躺在地上，潘女躺在1間臥室，另陳男、阮女則躺在另一間臥室，其中2人已明顯屍體腐壞，另2人身體也呈現粉色狀態、口吐白沫。

警方調查，因現場無打鬥痕跡、無明顯外傷，門鎖未遭破壞，也沒有重要物品遺失，目前仍在調取監視器查看進出紀錄，初步研判應為一氧化碳中毒，消防人員到場後已明顯死亡無送醫，全案甴警方已報請檢察官相驗並通報越南辦事處，詳細死因仍待調查。

桃園楊梅警方偵辦4名倒臥租屋處魂斷異鄉，初步研判疑一氧化碳中毒。（記者李容萍攝）

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