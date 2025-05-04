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    首頁　>　社會

    只是多看車一眼……少年遭持刀恐嚇 惡司機判拘役80天

    士林地院近日審結，認定陳男觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處拘役80日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    士林地院近日審結，認定陳男觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處拘役80日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/04 10:24

    〔記者吳昇儒／台北報導〕朱姓高中生去年9月20日下午與呂姓同學步行經過台北市復興二路時，被駕車經過的陳男按了一下喇叭，雙方起了口角。車輛離去時，朱姓少年多看了汽車一眼，陳男不滿，敬拿出砍刀恫嚇。事後少年報警，警方依法將陳男送辦。士林地院近日審結，認定陳男觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處拘役80日，得易科罰金。

    檢警調查，案發當時朱姓少年與同學走在路旁，行經路口時遭到駕車的陳男按鳴喇叭，受到驚嚇之餘，雙方發生口角衝突。最後陳男駕車離去時，因不滿朱姓少年朝著車身觀看，竟在巷底迴轉停車，拿出砍刀對著朱姓少年及其呂姓同學恫稱：「要打架是不是！」讓兩人心生畏懼。

    檢察官偵訊時，陳男辯稱因為少年人多，擔心車上的女兒發生危險，才會拿刀出來防衛。檢察官調閱監視器，發現少年僅僅目視車輛離去，並無挑釁行為，訊後依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪將他起訴。

    法官審理後認為，監視器清楚拍下，兩名少年於案發時不過目送陳男駕車離去，並無叫囂、拍車或是追打等情形，反而是陳男開車到巷底後，持刀朝朱、呂兩名少年，還稱：「真的吵架嗎？來呀」等語，但實際上對方並無不利於陳男行為。

    法官認定，陳男觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處拘役80日，得易科罰金8萬元，犯案用的砍刀沒收，全案仍可上訴。

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