搶匪搶金項鍊換車變裝 北北基逃竄百公里落網

賴姓搶匪偷車、懸掛失竊車牌，遠赴新北市新莊搶奪買菜男子金項鍊。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/04 10:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局3日發生搶奪金項鍊案，警方鎖定黑衣、黑安全帽嫌犯，全力追緝，過濾上百支監視器，發現狡猾嫌犯躲避查緝、棄車、換車、變裝，變換藏匿處，警方追緝13小時，查案橫跨北北基，當晚飛象過河到基隆逮獲睡夢中賴嫌，但重約一兩多，市價十萬餘元金項鍊不翼而飛，警方今將賴嫌移送，追查贓物去向。

新北市44歲高男3日上午到下新莊四維路市場買菜後，徒步經過後港二路與四維路182巷口，因他雙手提滿購買物品，未料遭一名飛車搶匪從後扯走金項鍊，光華所線上警力馳赴現場，調閱監視器發現，嫌犯穿黑色外套、戴黑色安全帽騎機車，趁被害人不備，從後方搶走被害人賴男脖子上金項鍊後逃逸，無人受傷。

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專案小組以車追人，掌握犯嫌逃往泰山、五股、蘆洲、北投、士林、中山到內湖、基隆，回溯嫌犯3日凌晨一時許，在基隆市區偷車，清晨6點到新北市永和懸掛失竊車牌，再到三重、新莊一帶巷弄，尋找落單犯案目標。

警方3日深夜到基隆新豐街一處大樓，緝捕43歲賴嫌到案，查出他有搶奪前科，但拒絕交代搶得一兩重、市價十餘萬元的金項鍊去向。

新莊警分局長陳保緒表示，賴嫌個性狡猾，為逃避法律制裁，棄車、換車、製造斷點、藏匿地點，仍被專案小組抽絲剝繭，鍥而不捨，一一突破，法網恢恢，仍逃不過警方查緝；警方持續追查贓物去向，釐清賴嫌是否涉及它案。

警方查獲嫌犯棄置犯案機車。（記者吳仁捷翻攝）

新莊警分局追查跨越北北基，十三小時內到基隆逮人，警方還原搶匪犯案時序。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警新莊分局到基隆逮獲金項鍊飛車搶匪賴嫌，但賴嫌拒絕交代十餘萬元金項鍊去向，警方持續追查。（記者吳仁捷翻攝）

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