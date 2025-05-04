「炸街猴」太擾民！ 中警圍剿10大民怨之首 今年已取締250件開罰

警方強力取締改裝噪音車。（警方提供）

2025/05/04 09:55

〔記者許國楨／台中報導〕改裝排氣管製造高分貝噪音太擾民，已高居十大民怨之首，為強力打擊這股歪風，台中市警局與相關單位聯手出擊啟動稽查，今年迄今取締告發改裝機車、噪音車共250件，開罰金額已逾30萬元，另蒐證通報3萬多件疑似噪音車輛，展現強力執法決心。

台中市警局今年元旦起與環保局、監理單位聯手出擊，啟動「環、警、監聯合稽查」行動，截至4月底已舉行44場聯合稽查，共攔檢303輛疑似改裝噪音車，經環保局當場裁罰86件，以每件最低裁罰1800元計算，已開罰逾15萬餘元，也舉發未使用認證排氣管改裝機車164件，以每件最低開罰金額900元，已開罰餘14萬餘元，總計開罰逾30萬元。

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此外，警方也蒐證通報3萬2115件疑似噪音車輛，依新制規定，改裝排氣管未登記變更者，汽車所有人將被處以900元至1800元罰鍰；若噪音值超標，環保局更可依《噪音管制法》加重處罰1800元至3600元，並通知限期改善，藉此從源頭掃蕩非法改裝及噪音擾民之歪風。

交通警察大隊長鄭鴻文說，改裝排氣管產生的噪音不僅擾民，更危及行車安全，市警局已建立常態化聯合稽查機制，針對熱點路段、深夜時段加強攔查與蒐證，藉由強化巡邏密度及運用科技執法手段，將違規改裝行為阻絕於源頭，全面提升市民夜間環境品質與交通安全。

民眾若發現可疑噪音車輛，也可透過噪音車舉報平台協助蒐證，警方將持續重拳出擊、精準執法，還市民一個安寧夜晚與安全用路環境。

今年迄今取締告發改裝機車、噪音車共250件，開罰金額已逾30萬元。（警方提供）

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