7旬嬤險因「這電話」損失20萬 豐原警：換門號借錢要查證

員警接獲郵局通報到場，成功阻詐，保住鄧婦的20萬元。（圖由民眾提供）

2025/05/04 09:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區一名79歲鄧姓婦人，日前接到詐團假冒女婿來電，稱有資金周轉需求，希望岳母能借20萬元救急，日後將連本帶利歸還，婦人一聽立即應允，並依約至郵局匯款，幸好行員察覺匯款用途有異，協助聯繫「真女婿」確認，並通報警方到場，這才揭穿這起詐騙，保住婦人老本。

豐原警分局翁子派出所警員洪瑞鴻、江豐羽，日前前接獲郵局行員通報，有民眾疑似碰上「假親友詐騙」，需要警方協助。員警到場了解，原來79歲鄧姓老婦於前一晚在家接獲一通陌生來電，對方聲稱是她的女婿，並以更換手機門號為由，解釋為何未使用原本門號聯繫，隨後，表示自己急需20萬元資金周轉，日後會連本帶利歸還30萬元，以答謝岳母救急之恩，並再三叮囑鄧婦，切勿將此事告知他人。

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鄧婦未加以確認訊息真偽，隔天便依照對方指示前往郵局匯款。幸郵局行員在關懷匯款用途時察覺異常，除即刻通報警方到場協助外，並主動致電鄧婦的「真女婿」查證，確認對方並未提出任何借款請求，成功攔阻這筆20萬元的詐騙；鄧婦對行員的細心關懷與警方的積極應對深表感激，感謝警方與第一線金融機構行員的攜手合作，成功守住她的辛苦積蓄。

豐原警分局統計，今年1至3月成功阻詐59件，攔阻金額高達2259萬元。警方提醒民眾若遇到以親戚、朋友名義來電，請求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺，務必透過其他管道再三確認來電者身分，或透過110、165反詐騙諮詢專線即時查證，慎防受騙上當，確保財物安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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