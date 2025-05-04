來場手工藝活動 中市大雅警揪警察媽媽輕鬆一下

大雅警分局安排警察媽媽們體驗溫馨下午茶，提前歡度溫馨母親節。（圖由民眾提供）

2025/05/04 09:08

〔記者歐素美／台中報導〕母親節快到了！台中市大雅警分局特於母親節前，舉辦了一場溫馨的手工藝活動，向辛勤工作的警察媽媽們表達敬意與感謝。

大雅警分局指出，近年來，女性在警政工作中扮演著日益重要的角色，她們不僅肩負維護社會治安的重責大任，同時也需兼顧家庭，蠟燭兩頭燒。然而，這群堅毅的女性員警以其奉獻精神和多重角色能力，為社會的安全與穩定貢獻良多。為向這些偉大的母親致上崇高的敬意與感謝，特別舉辦慶祝活動。

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活動中特別邀請烘培老師指導警察媽媽們手作可頌，為警察媽媽們帶來充滿創意與美味的體驗。在老師細心指導下，大家親手製作出香氣四溢的可頌麵包，這不僅是一場視覺與味覺的饗宴，也讓大家在創作過程中感受到滿滿的成就感與療癒感。

此外，現場並備有豐盛的下午茶點，包括新鮮水果、巴斯克蛋糕和香醇咖啡，讓警察媽媽們能夠在輕鬆氛圍中享受美食，暫時卸下工作的壓力。

大雅警分局長劉明興與大雅辦事處主任張光男夫婦並向每位警察媽媽獻上溫馨的康乃馨與精美禮品，感謝她們的付出；大家在溫馨融洽的氣氛中互道祝福，提前度過溫馨的母親節。

大雅警分局慶祝母親節，安排警察媽媽們手作可頌，放鬆心情。（圖由民眾提供）

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