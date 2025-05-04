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    噓寒問暖又談養生醫療 7旬老嫗險痛失90萬元

    王姓老婦欲提款被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

    王姓老婦欲提款被警方攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/04 08:51

    〔記者劉慶侯／台北報導〕74歲王姓老嫗，因諸多小毛病纏身，結果遇到詐欺集團噓寒問暖的搭訕，不斷介紹醫療療程，再穿插假的投資訊息慫恿，王婦終於心動到銀行準備提領90萬元，幸好銀行行員機警通知警方攔阻，才為對方保住這老本。

    北市警中正第一分局忠孝東路派出所警員朱信安、柯翰生，是前日巡邏時接獲國泰銀行華山分行通報稱，有名老婦人欲提領90萬元，行員詢問用途時，對方說是為了做醫療療程，施打「外泌體、幹細胞治療」及投資所用，行員察覺有異，便通報警方到場協助。

    員警到場仔細詢問及查證下，一眼即發現老婦人對話紀錄充斥簡體字，對話內容除持續聊天並介紹老婦人所關心的相關醫療療程外，另還下載了名為「AIFEEX」的假交易平台，內容聲稱投資金額越多除可短期製造大量獲利外，會員等級也可提升成VIP級別等話術。

    幸經警方及行員耐心的查證及勸導下，並解說這類常見的假投資手法，才讓王婦如夢初醒，打消提領念頭，及時攔阻詐騙發生，避免血汗錢遭騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    北市警中正第一分局忠孝東路派出所警員朱信安（左）、柯翰生。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警中正第一分局忠孝東路派出所警員朱信安（左）、柯翰生。（記者劉慶侯翻攝）

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