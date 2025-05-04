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    打1下抵100？彰化國中男生疑欠錢 驚傳高中女生球棒打屁屁

    彰化縣傳出某國中男學生，放學後在停車場遭高中女學生持球棒打屁股。（民眾提供）

    彰化縣傳出某國中男學生，放學後在停車場遭高中女學生持球棒打屁股。（民眾提供）

    2025/05/04 07:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳有彰化縣某國中男學生日前被高中女學生持球棒打屁股，影片中有提到「打一下抵100」、「欠錢不還」。對此，國中校方表示，這應該是誤會所引起的糾紛，將提醒學生上學與放學儘量結伴，也請警方能夠在上學與放學時段增加巡邏。

    在網路所流傳的影片當中，有位國中男學生就站在停車場，被要求面向牆壁，高中女學生持著球棒在一旁站著，現場還有其它2位男生的聲音，「打一下抵100」、「打6下折600」、「欠錢不還」，男學生挨打之後，當場還有人喊說「爽哦」，被打男學生則沒有說話。

    針對國中男生挨打，校方表示，男學生與這群人認識，疑似因為誤會引起的糾紛，男學生才會站著讓高中女生持球棒打屁股，影片中女學生是打國中男生1下。至於影片中未現身，但有出現聲音的2人，仍待進一步了解。

    校方強調，這起事件已通知挨打學生的家長，由於男學生當天是比較晚離開學校，未來將要求學生要儘量結伴上課與放學，學校方面也會加強校園周邊的巡查，也會請求警方在學校的上學與放學時段，能夠加強巡邏。至於高中女生的部分，也已通知女生所就讀的學校來處理。

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