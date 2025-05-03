5/3今彩539頭獎開2注！800萬獎落台中、澎湖

今晚（3日）開獎的第114000109期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/03 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月3日）開獎的第114000109期今彩539頭獎開出2注，由台中市烏日區榮泉里中山路3段695號1樓的「成功發彩券行」和澎湖縣馬公市長安里中正路44號1樓的「中正彩券行」開出。

第114000109期今彩539中獎號碼為「01、10、19、27、31」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共7441注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4361注中獎，每注可得50元。

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第114000109期39樂合彩中獎號碼為「01、10、19、27、31」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共339注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬827注中獎，每注可得1125元。

第114000109期3星彩中獎號碼為「468」，壹獎共85注中獎，每注可得5000元。

第114000109期4星彩中獎號碼為「5571」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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