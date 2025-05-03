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    扯護理師名牌嗆投訴 台南失控姐挨罰3萬

    孫女為投訴曲姓護理師，情緒失控拉扯衣領與識別證。護理師示意圖，與本案無關。（資料照）

    孫女為投訴曲姓護理師，情緒失控拉扯衣領與識別證。護理師示意圖，與本案無關。（資料照）

    2025/05/03 20:58

    〔記者王捷／台南報導〕孫姓女子陪父親探視母親返家時，不滿曲姓護理師未及時開門，當下情緒失控拉扯對方衣領與識別證，想得知姓名進行投訴。台南地方法院依違反《醫療法》第106條第3項，判處孫女有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，緩刑2年，並命其於判決確定後2個月內向公庫支付3萬元，全案可上訴。

    判決指出，去年4月21日中午約12時25分，孫女與父親到高雄榮民總醫院台南分院一樓大廳，完成病房探視後準備離開院區，但當時已超過醫院規定的探病時間，曲姓護理師正在執行感染控制相關的出入口人別確認作業，依法不允許其擅自離開。

    孫女見對方未立即應允開門，當場情緒失控，伸手拉扯曲女衣領與胸前識別證，並表示要記下姓名進行投訴。該行為立即遭院方注意，護理師事後提出告訴，檢方偵辦後，認為孫女已涉以強暴方式妨害醫事人員執行職務，依法聲請簡易判決處刑。

    法院審理時，孫女坦承相關行為，並與護理師供述內容一致，另有監視器畫面截圖與訪客登記單佐證，事證明確。法官指出，雖投訴醫療人員本屬正當行使權利，惟孫女當時採取強行拉扯方式，足以對護理人員造成壓迫與威脅，已符合「強暴」的法律構成要件，依法應予論罪科刑。

    量刑方面，法院考量孫女並無前科紀錄，大學學歷，案發當下係情緒失控，犯後未與被害人和解，但尚無累犯之虞，宣告緩刑2年，並為促孫女悔過向善，要她向國庫支付3萬元作為緩刑負擔，全案可上訴。

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