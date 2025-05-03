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    涉幽靈連署！國民黨台中書記長陳劍鋒等2黨工收押 理由曝光

    國民黨台中市黨部書記者陳劍鋒收押禁見。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市黨部書記者陳劍鋒收押禁見。（記者廖耀東攝）

    2025/05/03 20:22

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    涉幽靈連署！國民黨台中黨部書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍羈押禁見

    〔記者張瑞楨／台中報導〕罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純第一階段提議出現各83人、66人「提議前死亡」，台中地檢署昨天（2日）傳喚台中市黨部書記長陳劍鋒等9名黨工，今天當庭逮捕陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見，台中地方法院今天傍晚裁定准予羈押禁見，理由包括2人危害台灣的選舉罷免制度。

    至於為何有高達149人「死亡連署」，中檢今天證實，主因是黨工涉嫌抄黨員名冊。

    台中地方法院今晚指出，准予羈押2人的主要理由，是2人涉嫌刑法的偽造私文書罪、個人資料保護法的「非法處理（或利用）個人資料罪」，伍康龍另涉公職人員選舉罷免法的「未經同意偽造、假冒提議罪」，涉案重大且有勾串、滅證之虞，並考量2人對台灣選舉罷免制度的危害程度，經依比例原則，權衡羈押對人身自由的限制，以及訴追犯罪的國家法益後，認有羈押的必要，均裁定自今天起羈押2月，均禁止接見、通信。

    另外，其他7名被告的黨工，台中市黨部第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，以及劉姓男黨工與王姓女黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海，另1名黨工請回。

    國民黨台中市黨部第一組總幹事伍康龍（白衣者）羈押禁見。（記者張瑞楨攝）

    國民黨台中市黨部第一組總幹事伍康龍（白衣者）羈押禁見。（記者張瑞楨攝）

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