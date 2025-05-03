想收養姪女留下丈夫遺產 法院認無親子情感駁回

藍女為遺產安排擬收養姪女為養女，法院裁定不予認可。判決情境照。（示意圖）

2025/05/03 21:36

〔記者王捷／台南報導〕藍姓女子為處理遺產問題，想以收養方式讓姪女成為法定繼承人，但台南地方法院認定，該舉違背民法成年收養制度設計，雙方缺乏親子共同生活與情感依附，最終裁定不予認可、駁回收養聲請。

藍女指出，她與丈夫江男在2000年結婚，婚後未育有子女，但江男2023年因病去世，名下遺產引發爭產爭議，繼承人之一堅持依法律比例分配，引發家族內部訴訟。藍女擔心自己身後財產再度淪為爭議焦點，考量與姪女自幼感情融洽，在今年2月與姪女簽訂書面收養契約，並獲姪女父母同意，向法院聲請認可收養。

請繼續往下閱讀...

不過法院調查時發現，藍姓女子與姪女分居台南與高雄，並無同住經驗，僅偶爾見面，亦未建立如親生母女間長期照護與依靠之生活模式。姪女亦表示自小由父母扶養，與姑姑雖有情感但未曾有長期照顧的關係。

因此法院認為，雙方即使有書面契約、親屬同意等形式要件，實則僅為建立繼承權名義而收養，未達成年收養實質條件，難認藍女與姪女間已有足以轉換為法律親子關係的情感與事實。

台南地院引用最高法院的見解，收養是特別的契約，目的是要讓雙方間產生像親生父母與子女一樣的法律關係。

也就是說，收養人和被收養人必須真心想要建立這樣的親子關係才算成立，如果雙方只是為了其他目的，像是財產繼承而收養，沒有真的想當彼此的父母與子女，那這樣的收養就不會被認為合法，因此駁回藍女聲請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法