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    首頁　>　社會

    恐怖情人棉被壓頭硬上 法官重判4年半＋賠償80萬

    林姓男子對女友用棉被壓頭再性侵，被依強制性交罪判刑。（資料照）

    林姓男子對女友用棉被壓頭再性侵，被依強制性交罪判刑。（資料照）

    2025/05/03 20:28

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化林姓男子與女友同居期間爭吵不斷，某次爭執中竟失控施暴，用棉被壓住女方頭部，並強行性侵，事後被依強制性交罪判刑4年6月，女子不滿人格被踐踏，提出100萬元精神慰撫金。彰化地院審理，林男嚴重侵害女方性自主與貞操權，應賠償80萬元。

    該案發生於今年2月17日凌晨1點多，林男與女友在彰化住處因小事爭吵，過程中林男情緒失控，突以棉被壓住女方頭部，並無視對方反抗，強行脫褲性侵。事後女方驗傷報案。

    判決書指出，林男雖坦承犯行，並辯稱兩人同居一個多月，過去曾有多次性行為，事發後仍保持聯繫，希望法官從輕量刑，法官認為，林男犯罪明確，依強制性交罪判處4年6月有期徒刑。

    同時女方提起附帶民事訴訟，請求精神損害賠償100萬元。不過林男辯稱，自己薪水低、需扶養子女，指控女方求償金額過高。對此法官不採信並痛斥，林男明知女方強力反抗仍強行性交，已嚴重侵害身體自主與貞操權，構成重大人格權侵害，依法應賠償精神損害，因此駁回林男抗辯，裁定林男應賠償被害人精神慰撫金80萬元。

    法官強調，「性自主權是人格權核心」林男以暴力手段壓制被害人，不僅構成刑事犯罪，更屬民事侵權行為，儘管林男聲稱「事後仍有往來」，但此舉無法合理化性侵事實，且被害人驗傷證明確，構成民事侵權責任，應負相應賠償義務。

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