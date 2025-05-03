提升應變效能！新光三越小北門店籌備中 台南消防局導入「智慧消防編組」

新光三越小北門店將於8月15日試營運。（記者王捷攝）

2025/05/03 20:59

〔記者王捷／台南報導〕台南新光三越小北門店預計8月15日試營運，百貨業者在開幕前向南市消防局第六大隊諮詢，預計將協助導入「智慧消防編組」機制，由消防局提供免費的人員防災分組訓練，提升災害應變效能。

據了解，新光小北門店將在8月14日舉辦媒體導覽，8月15日試營運，並在9月26日剪綵正式開幕。自2020年12月南紡購物中心A2館開幕以來，台南百貨業睽違4年再度注入新活力，但是在今年2月，台中新光三越百貨中港店發生氣爆事故，小北門店開幕日期受到影響，從6月延後至8月。

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消防局長李明峯指出，在台中氣爆事故發生後，由消防第七大隊提出安全規劃，對新光西門店做全方面檢查，位於六大隊轄區、將試營運的新光小北門店，未來也會有相同安全檢視措施，這是對市民的保障。

消防六大隊評估，新光小北門店位於北區的南山台南廣場，樓高五層、總樓地板面積約1萬1000坪，是屬於「廣場型」的百貨，為確保營運初期的安全無虞，除了施工期間的消防安全檢查，業者也向六大隊尋求協助，在營運後，將對百貨人員提供防災訓練、消防設備操作，規劃導入「智慧消防編組」。

消防局表示，「智慧消防編組」是依據建物特性建立電子圖資，發生災害時結合災害現場的「IoT感測」例如煙霧、瓦斯的即時感測、GPS定位或通訊模組，指派破壞、供水、救援等行動組，災害發生的第一時間，災害現場的從業人員防災編制相當重要，有需求的企業，消防局也提供免費的人員編組防災訓練。

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