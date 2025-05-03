國民黨罷台中綠委149幽靈連署從何而來？疑抄未更新黨員名冊

台中市黨部書記者陳劍鋒被檢方當場逮捕聲押。（記者廖耀東攝）

2025/05/03 16:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純第一階段提議「死亡連署」案，昨天（2日）指揮調查員搜索國民黨台中市黨部與清水、大雅黨部等8處所，傳喚台中市黨部書記長陳劍鋒等9名被告黨工與4名證人，漏夜偵訊，今天清晨當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，向法院聲請羈押禁見，台中地方法院還在裁定中。至於死者提議人簽署從何而來？中檢證實，主要是抄黨員名冊。

中央選委會4月針對全國各縣市罷免立委第一階段41案「提議前死亡」幽靈連署，向最高檢察署告發。台中市部分，國民黨罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純「提議前死亡」竟高達各83人、66人，合計149人；公民團體罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪，也有「提議前死亡」現象，但僅各1人、3人與1人，合計5人。

請繼續往下閱讀...

中檢指出，接獲告發後，指派檢察官積極偵辦，向中央選舉委員會、台中市選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法的偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，昨天發動搜索與傳喚；「提議前死亡」主要是被告涉嫌抄黨員名冊。

據指出，國民黨黨員平均年齡偏高，如果黨員名冊沒有隨時更新，抄錄版本比較舊的名冊，「提議前死亡」的比例與人數會高得不合理。

檢方昨天傳喚共9名被告，陳劍鋒與伍康龍聲請羈押禁見，其餘7名被告，台中市黨部第二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香，以及劉姓男黨工與王姓女黨工，各10萬到20萬元交保，均限制出境出海，另1名黨工（被告）與4名黨工（證人）請回。

國民黨中市黨部2日被搜索時，黨工趕緊拉下大門，大門字幕還有反綠連署地點的告示。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法