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    「打詐新四法」讓假名人投資詐騙消失 詐團換招「斜槓交友」

    刑事警察局。（記者邱俊福攝）

    刑事警察局。（記者邱俊福攝）

    2025/05/03 18:08

    〔記者邱俊福／台北報導〕「打詐新四法」中要求社群網路平台，必須指定在台法律代表，嚴格執行落實刊登廣告實名制，且配合限制瀏覽與移除下架後，猖獗的假投資名人詐欺已逐漸消失，詐騙集團改偽冒知名金融公司、金融從業主管，斜槓到各大社群、各大新聞平台下方留言，再以「藍字」可點選連結方式，介紹未投放廣告的粉絲頁，甚至用沒有出資廣告的粉絲專頁，投放「Reel」短影片的限時動態設下陷阱；刑事警察局今天呼籲民眾注意此新詐欺手法趨勢，避免落入詐團圈套。

    刑事局說，張姓男子在網路遇見自稱券商業務經理網友，藉故攀談後加入私人LINE，不斷彰顯自己金融專業身分，再招攬張男於網路平台APP買賣虛擬貨幣，結果傳送給張男的虛擬貨幣APP平台，其實是由工程師在網路背後操弄假數據、假獲利與假出金的詐欺APP，意圖詐騙。

    所幸張男加入該假業務經理傳送的APP後，想起警政署曾推出的假投資廣告，發現自己的投資情節與警政署「冷靜想想」防詐系列影片相同，因此特別於上班時間，打電話至券商查證，發現根本沒有這名自稱韋姓的「業務經理」或職員，趕緊停止假經理的投資邀約。

    刑事局提醒，此類詐騙手法，歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同LINE帳號與被害人聯絡，社群平台已成為詐欺投放假餌的主流，民眾面對吸引人的投資邀約，特別是鼓吹「網路保密」、「限時限量」、「買到賺到」「保證獲利」、「超高報酬」、「穩賺不賠」等各式吹噓話術，都要特別冷靜想想。

    尤其是，誘騙民眾另加入LINE投資群組，填輸入資料及下載App，並指導民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等投資標的，一定是詐欺，被害人一開始也許真的可以提出現金，但只要投入大筆金錢後，一定會遇到各種理由延遲出金與要求再投資，目的就是要騙取被害人大筆金錢，民眾一定要特別謹慎小心。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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