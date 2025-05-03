碰！砂石拼裝車違規上路 攔腰撞警車釀2警受困

南投埔里警方駕車追緝註銷號牌機車，遭違規上路砂石拼裝車攔腰撞上，造成車內2名員警受困，所幸送醫後已無大礙。（記者劉濱銓翻攝）

2025/05/03 14:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣埔里警方前天（1日）1輛警車追查註銷號牌機車時，行經路口遭違規上路的砂石拼裝車攔腰撞上，造成車內2名員警受困，經消防隊破壞車門才獲救，送醫後僅多處擦挫傷、未有大礙；埔里警方今表示，拼裝車未領有號牌違規上路，最高可處1萬800元罰鍰，後續將開單並沒入車輛，該起車禍也將進一步釐清肇責。

埔里警方指出，當天警車巡邏發現有號牌註銷機車在轄內騎行，便一路追蹤尾隨，惟行經一處路口時，卻遭滿載砂石的拼裝車攔腰撞上，警車被一路推擠到路旁，2名員警則受困車內。

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當時獲報立即請求消防隊馳援，並以油壓剪破壞車門救出2人，送醫後2人頭頸部、手腳皆有擦挫傷，所幸治療觀察後已無大礙。

警方說，經查拼裝車駕駛與員警皆無酒駕，惟拼裝車未有號牌還滿載砂石違規上路，可處3600元至1萬800元罰鍰，之後將依法開單、沒入車輛，至於員警執行查緝勤務卻發生交通事故，後續將進一步調查，以釐清事故肇責。

南投埔里警方駕車追緝註銷號牌機車，遭違規上路砂石拼裝車攔腰撞上。（記者劉濱銓翻攝）

南投埔里警方駕車追緝註銷號牌機車，遭滿載砂石的違規拼裝車攔腰撞上，後續將開單並沒入車輛。（記者劉濱銓翻攝）

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