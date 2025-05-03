北市「蜘蛛盜」闖空門 洗劫名錶、黃金飾品讓屋主損失92萬

警方查扣林嫌偷走的名錶與現金等。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/03 15:16

〔記者王冠仁／台北報導〕有毒品與竊盜前科的40歲林姓男子，近來因缺錢花用，他跑到台北市大同區一處民宅，化身「蜘蛛盜」，攀爬防火巷潛入一處公寓，以徒手擊碎窗戶後，潛入屋內行竊，偷走屋主的勞力士等3支名錶、黃金耳環與4萬多元現金，讓屋主總共損失92萬元。他行竊離去後，被監視器拍下臉部清晰圖像，警方根據人臉比對，循線前往他住處逮人，還在他屋內搜出毒品。

北市警大同分局今天宣布偵破這起住宅竊案，在某企業任職的趙姓業務員，平時在台北市赤峰街某公寓居住，日前趙外出跟父母一起用餐，沒想到返家後發現住處遭人闖入，他屋內的勞力士等3支名錶、1對黃金耳環、與3萬餘元現金被洗劫一空，他氣得報警。

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警方調閱監視器畫面追查，發現犯案當天晚上7時許，這名竊賊就在赤峰街附近徘徊，疑似就在尋找下手目標，當時路上有警方巡邏經過，他還刻意閃避到一旁不讓警方發現。當晚8時許，竊賊鎖定趙的住處，隨即從後方防火巷攀爬潛入行竊。

不過，竊賊在現場徘徊，以及得手離去時，其面容被附近監視器拍得一清二楚，警方再根據人臉比對系統，查出竊賊就是平時住在新北市五股區租屋居住的林姓男子，3天後上門逮人。

警方在林住處內搜出被偷走的3支名錶、黃金耳環、以及剩餘的3萬多元贓款，同時還查獲1包毒品海洛因。警方最後將他依竊盜與毒品罪嫌送辦。

大同分局呼籲，民眾應加強門窗安全防護措施，如有需要可向分局申請「治安風水師」檢測服務，幫民眾住家「看診」，提供防竊建議。警方也將持續強化轄區巡邏密度，積極打擊各類不法行為，守護市民財產安全，打造安全宜居的生活環境。

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