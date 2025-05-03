監視畫面曝光！宜蘭郵務士投遞郵件遭阿伯持柴刀攻擊喊救命

宜蘭市黃姓郵務士（左）投遞郵件途中，遭一名阿伯持柴刀攻擊大喊救命。（圖擷取自「郵局郵政全民開講」）

2025/05/03 15:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市傳出郵務士投遞郵件，遭一名年近70歲阿伯持柴刀攻擊，2人在巷弄內爆發扭打造成多處擦挫傷，郵務士一邊抵禦攻擊邊喊救命，案發過程被監視器拍下。警方今天（3日）表示，全案依妨害公務及傷害罪函送地檢署偵辦。

據了解，4月28日上午10點多，宜蘭郵局黃姓郵務士騎機車前往宜蘭市校舍二路投遞郵件，到收件人67歲阿伯家中按門鈴，發現無人開門回應，便把郵件置於家門口，轉往下一個收件人家中執行公務，阿伯下樓沒有見到郵務士，當下怒火中燒，持柴刀追出去。

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阿伯後來找到黃姓郵務士理論，2人一言不合起口角，進而發生肢體衝突，阿伯質問「你為何不等我」，黃男回應「我有按電鈴」，監視畫面顯示，阿伯當時手持柴刀，黃男抱住對方抵禦攻擊，一邊高喊救命。驚悚畫面被拍下後傳到臉書社團「郵局郵政全民開講」，案情因此曝光。

宜蘭警分局今天發布新聞稿指出，警方4月28日接獲報案，郵差當天到宜蘭市校舍二路投遞郵件，一名男性收信人未能及時拿取郵件而出言辱罵，還持柴刀攻擊郵差，事發後雙方多處擦挫傷互提告訴，全案依妨害公務及傷害罪函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭分局表示，使用暴力無法解決事情，呼籲各界循理性管道溝通，以免觸法。

黃姓郵務士與阿伯在宜蘭市校舍二路巷道內扭打過程，被監視器拍下。（圖擷取自「郵局郵政全民開講」）

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