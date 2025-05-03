中壢租屋設槍械工廠、毒品分裝場 被偵破搜出槍彈、爆裂物、依托咪酯

台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

2025/05/03 14:56

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場，緝獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物、子彈成品與半成品、各式製槍工具、依托咪酯及分裝器具等證物，全案依槍砲及毒品罪嫌，將游嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

中壢警分局今天指出，龍興派出所發現游姓男子涉嫌自製改造槍枝，並對外販售，經專案小組調查蒐證，改造手槍具殺傷力，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，經桃園地院核發搜索票後，在檢察官吳柏儒帶隊指揮下，結合中壢警分局及保安警察大隊霹靂小組10名警力，共20名警力同步搜索。

請繼續往下閱讀...

警方在游嫌於中壢地區的2處套房租屋處，共查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，以及依托咪酯毒品與分裝器具，初步鑑定是火藥式槍枝且主要零件構完整，槍管為金屬材質，槍枝擊發功能均可正常運作，送請刑事警察局進一步鑑定。

警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將游嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，檢警合作打擊不法，未來將持續與地檢署密切配合，針對槍械毒品等治安隱患，強力執法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

警方在游男2租屋處，緝獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物、子彈成品與半成品等證物。（記者黃政嘉翻攝）

4月29日由桃園地檢署檢察官指揮，聯合霹靂小組破門攻堅，一舉查獲游姓嫌犯在中壢區租屋處的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

4月29日由桃園地檢署檢察官指揮，聯合霹靂小組破門攻堅，一舉查獲游姓嫌犯在中壢區租屋處的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法