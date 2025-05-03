為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中壢租屋設槍械工廠、毒品分裝場 被偵破搜出槍彈、爆裂物、依托咪酯

    台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/05/03 14:56

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場，緝獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物、子彈成品與半成品、各式製槍工具、依托咪酯及分裝器具等證物，全案依槍砲及毒品罪嫌，將游嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

    中壢警分局今天指出，龍興派出所發現游姓男子涉嫌自製改造槍枝，並對外販售，經專案小組調查蒐證，改造手槍具殺傷力，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，經桃園地院核發搜索票後，在檢察官吳柏儒帶隊指揮下，結合中壢警分局及保安警察大隊霹靂小組10名警力，共20名警力同步搜索。

    警方在游嫌於中壢地區的2處套房租屋處，共查獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物2個、子彈成品與半成品42顆、火藥原料、各式製槍工具，以及依托咪酯毒品與分裝器具，初步鑑定是火藥式槍枝且主要零件構完整，槍管為金屬材質，槍枝擊發功能均可正常運作，送請刑事警察局進一步鑑定。

    警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將游嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰表示，檢警合作打擊不法，未來將持續與地檢署密切配合，針對槍械毒品等治安隱患，強力執法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    台灣桃園地方檢察署與中壢警分局員警聯手組成專案小組，這週二在中壢區破獲32歲游姓男子於2租屋處經營的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    警方在游男2租屋處，緝獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物、子彈成品與半成品等證物。（記者黃政嘉翻攝）

    警方在游男2租屋處，緝獲改造手槍1把、半成品手槍2把、自製爆裂物、子彈成品與半成品等證物。（記者黃政嘉翻攝）

    4月29日由桃園地檢署檢察官指揮，聯合霹靂小組破門攻堅，一舉查獲游姓嫌犯在中壢區租屋處的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    4月29日由桃園地檢署檢察官指揮，聯合霹靂小組破門攻堅，一舉查獲游姓嫌犯在中壢區租屋處的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    4月29日由桃園地檢署檢察官指揮，聯合霹靂小組破門攻堅，一舉查獲游姓嫌犯在中壢區租屋處的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    4月29日由桃園地檢署檢察官指揮，聯合霹靂小組破門攻堅，一舉查獲游姓嫌犯在中壢區租屋處的改造槍械工廠及毒品分裝場。（記者黃政嘉翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播