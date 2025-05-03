媽媽好友趁颱風性侵女國中生 媽媽悲痛「那是我女兒，我的心」

卓男性侵害好友就讀國中的女兒，媽媽心痛說處「那是我女兒，我的心」，法院判卓男7年10月。（示意圖）

2025/05/03 14:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事工地吊掛指揮的卓姓男子，是女國中生小雅之母的好友，從小雅就讀幼稚園，就看著小雅長大，卻於2023年趁颱風侵襲之際，潛入小芳住處性侵害得逞，卻沒料到外婆突然闖入，目睹這不堪的一幕，卓男才趕緊中止離開，母親對卓男惡行，痛心說「那是我女兒，我的心」，卓男則全盤否認犯行，法官認為他行徑惡劣且狡辯，重判徒刑7年10月。

判決書指出，卓男是國中女學生小雅（化名）之母的朋友，從小雅就讀幼稚園起，卓男就認識小雅，看著小雅從幼稚園成長到國中生，不料，2023年9月4日一場颱風過境，小雅當天上午因颱風停班停課，不用去上課，小雅的母親卻要上班，獨留小雅一人在屋內睡覺，卓男竟伺機入侵，性侵害小雅之際，小雅的外婆卻突然造訪，處理住處外空地的資源回收物，進入臥房想借廁所，撞見卓男的惡行，卓男才罷手離去。

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台中地院一審時，卓男全盤否認犯行，他說自己不確定當天是否到小雅住處，他從未與小雅發生過性行為。

小雅則說，卓男是媽媽的朋友，有他們住處鑰匙，當天是颱風天，她在媽媽的房間內睡覺，當時媽媽去上班，家裡沒有人，她聽到開門的聲音醒來，見卓男進來，她問卓男要幹嘛，卓男說自己不知道要去哪裡，所以順路過來，卻突然跑到床上亂摸她，「整個人趴在我的身上，把我壓住不讓我動、把我的褲子脫掉...我沒有同意他這樣做，也有反抗」。

一審認為，小雅的媽媽事後質問卓男，「你有沒有做安全措施」，她痛心說「那是我女兒，我的心」，顯示卓男坦承與小雅發生身體接觸，小雅案發時就讀國中二年級，是未滿14歲的少女，卓男也承認自己大概知道小雅年紀，也知道小雅就讀國中，觸犯對未滿14歲之女子（少女）強制性交罪，考量卓男高中畢業、從事吊掛指揮工作、未婚無子女，無前科但否認犯罪，判處徒刑7年10月。

卓男上訴二審，仍辯稱自己沒有性侵害，高等法院台中分院雖認為一審的判決，沒有深究卓男強制猥褻部分，據此撤銷原判決，但仍判處相同的7年10月徒刑，可再上訴。

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