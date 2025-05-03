台版寄生上流！詐臺雅集團前董事長50逾億分前夫、兄嫂 羅佩雯被聲押獲准

調查局新北市調查處今年2月在羅佩雯家中查獲愛馬仕、LV名牌包、高檔腳踏車、名畫等高級精品，市價近億元。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/03 15:10

〔記者林嘉東／新北報導〕有詐欺前科的女子羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿以大額便宜機票投資及移民投資項目為幌，向臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙台幣50餘億元，還用詐款幫哥哥羅文傑、前夫謝宗翰開高級餐廳，宛如台版寄生上流。調查局新北市調查處今年2月先在羅女家中查獲愛馬仕、LV名牌包、高檔腳踏車、名畫等高級精品，市價近億元，至鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪車後，3月再搜索謝及兄嫂詹依苓住處、公司等處，查扣愛馬仕、卡蒂兒、香奈兒及偉士牌聯名機車。台北地院複訊後，聲押羅女等3人獲准。

調查局指出，羅佩雯2010年任職旅行社時，向多名被害人佯稱可投資機票賺取價差獲利，遭判刑2年5月徒刑，假釋出獄後仍無悔意，自2019年起與擔任沈裕雄特助的鄭淳駿裡應外合，先由鄭男向沈男訛稱自己參與羅女的機票投資案獲利豐厚，羅女並向沈男謊稱擁有大量海外客戶的商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利。

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羅佩雯再自行偽製日本東京奧運或阿聯酋航空機票投資案，拆分成數個投資子案，製作高額資金需求投資規劃，各投資案僅100天至180天，即可獲取最高7成的高額利潤，沈裕雄因信任鄭淳駿，持續投入羅女訛稱的各項高額高利投資案。

另羅佩雯曾聽聞沈裕雄有意幫子女辦理美國等海外護照，藉機向沈男謊稱能透過關係取得英國、澳洲、墨西哥等國家的特殊移民投資，藉此向沈男持續詐取更多款項。

調查局指出，羅佩雯女明知並無機票與移民投資管道，向沈裕雄詐得投資款50餘億元，為隱匿犯罪所得，陸續將詐款購置豪宅及購買奢侈品，並匯出10餘億元給鄭淳駿，開設餐飲集團展店及個人花用，另將上億元款項匯入前夫謝宗翰及胞兄羅文傑、兄嫂詹依苓帳戶，在台中市七期黃金地段開設知名火鍋店、甜點店等高級餐廳，且在各地捐款做公益，塑造慈善家形象以掩飾其罪行。

「假投資，真詐財」近年來高居詐欺財產損害金額之冠，嚴重影響國人生活及財產安全，調查局呼籲民眾勿相信來路不明，標榜高獲利、零風險之暴利投資機會，並應循政府認證的官方管道謹慎投資，保護財產安全免於詐騙危害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

調查局新北市調查處今年2月至鄭淳駿家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪車。（記者林嘉東翻攝）

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