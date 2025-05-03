台東大知本地區家暴男涉縱火 「潛在重大危害」聲押獲准

林男過去作為讓親友強烈懷疑其縱火，雙方大打出手。（資料照）

2025/05/03 14:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕4月30日台東市位在大知本地區的一棟透天民宅傳出火警，屋主兒子林男因為對父母家暴又被懷疑縱火，趕來現場的家屬與其大打出手，偵訊時林男雖稱是「電線走火」，警方卻發現他離開屋子2分鐘即起火，後以拘票將其逮捕。經檢察官聲押，法官以其潛在重大危害准予覊押。這也是4月份第2起涉縱火案，衛生局也充當「捕手」，打算在涉案人聲押被駁回時將人送回醫院。

4月30日的火警本讓所有住戶和親友擔心年邁屋主夫妻燒死其中，所幸2人早一步前往醫院看病，涉案林男因以往曾揚言放火燒屋，又曾家暴、醉酒鬧事成為鄰里頭痛人物，這才被眾人懷疑，加上警方掌握他離開房屋2分鐘即起火，因此將其拘捕。

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案經檢察官聲押，法官認為，林男有多次犯家庭暴力案件，本次又為恐嚇（坦承）及放火（不承認）之犯行，有事實足認有反覆實施家庭暴力之虞，故有覊押之原因，又審酌被告實施放火犯行對人之生命、身體、財產造成重大危害，應有覊押之必要，應予覊押。因本案已取得現場監視器畫面，且相關證人已有至警局製作筆錄，尚難認林男有串滅證之虞，而無禁止接見通信之必要。

這也是台東市近期第2起涉縱火，每一起皆有縣衛生局準備在聲押駁回時接手處理。上一起是4月8日，位在強國街的一棟民宅，屋主將房間分租數人，其中租客林女涉嫌縱火造成2死，林女因有多項前科且多次遭強制送醫卻未住院多時，消息傳出後，林女在羈押庭時，縣衛生局即通知司法單位「如果聲押遭駁回即通知，立即就醫」，而包括這次林男涉及縱火亦然。

衛生局表示，林女為列管個案，因此主動向司法單位表達將在聲押遭駁回後送醫，林男則是有酒癮問題，雖非列管個案，但在主動詢問林男後，對方表達願意就醫進行身心診意圖，2案例皆因縱火可能會造成公眾危險、也可能是健康因素使然，衛生局這才積極介入，但最後皆被羈押。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

林男過去作為讓親友強烈懷疑其縱火，雙方大打出手。（資料照）

火勢影響多戶，所幸未造成傷亡。（民眾提供）

火勢影響多戶，所幸未造成傷亡。（民眾提供）

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