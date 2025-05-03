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    涉毒被羈押62天後判無罪確定 獲補償18.6萬

    李姓男子涉毒被羈押62天，因罪證不足判無罪確定，刑事補償18萬6千元。（情境照）

    李姓男子涉毒被羈押62天，因罪證不足判無罪確定，刑事補償18萬6千元。（情境照）

    2025/05/03 13:29

    〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子涉嫌夥同友人製造毒品被捕，檢方偵辦後認為李男涉案情節重大向法院聲押獲准，前後被羈押62天，最後卻因證據不足獲判無罪確定，李男為此請求刑事補償，屏東地院准予3000元折算1日，李男可獲18萬6千元補償金，可聲請覆審。

    李男涉嫌在2年多前夥同2名友人製造假麻黃（Pseudoephedrine）、氯麻黃（Chloroephedrine）、氯假麻黃（Chloropseudoephedrine）等4級毒品，李男被警方逮捕後矢口否認犯行，強調並未參與製毒，但檢方並不採信，認為李男涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准，全案經檢方起訴移審屏東地院後，被羈押62天的李男獲10萬元具保；檢方認定為製毒幫助犯的李男，經法院審理，卻認為檢方所提證據難讓法官形成有罪心證，最終獲判無罪確定。

    李男為此請求刑事補償，強調他被羈押期間，與家庭、社會、職業隔離，拘禁於看守所，對他的名譽及身心造成嚴重打擊，要求每日以5000元計算刑事補償。

    屏東地院認為，檢視李男所涉該案，檢察官聲請羈押及法院羈押裁定等均無違法或不當，應以每日補償3000元為適當，李男可獲18萬6千元補償金。

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