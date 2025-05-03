快車道撞見瘋狂景象 新店58歲女子女肉身攔車、騎士傻眼

58歲林姓女子疑似因為有情緒躁鬱情形，昨日站在新店區復興路18號前快車道上，以肉身向每一輛路過的車張開雙臂攔車。（翻攝WoWtchout）

2025/05/03 13:48

〔記者鄭景議／台北報導〕58歲林姓女子疑似情緒躁鬱情形，昨日站在新店區復興路18號前快車道上，以肉身向每一輛路過的車張開雙臂攔車，甚至連公車都不放過，讓路過騎士傻眼，恰好新店分局警車經過，馬上向員警報警，警方立刻將女子帶離強制送醫並且聯繫家屬。

警方表示，當時員警正在執行巡邏勤務，就有民眾於路邊報案指稱，有一名女子於新店區復興路18號前，有隨機攔車舉動，員警隨即上前協處。

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員警到場後先行將女子從路中帶離，經查詢身分確認為58歲林姓女子，疑似有情緒躁鬱情形，員警後續聯繫119協助強制送醫並做自殺通報，另聯繫家屬告知林女情況。

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58歲林姓女子疑似因為有情緒躁鬱情形，昨日站在新店區復興路18號前快車道上，以肉身向每一輛路過的車張開雙臂攔車。（記者鄭景議翻攝）

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