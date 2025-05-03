見妙齡女落單佯稱請喝飲料 色男載到土地公廟性侵被判3年10月

李姓工人見落單女子獨行，佯稱要請她喝飲料，卻載至土地公廟指侵，被判3年10月徒刑。（情境照）

2025/05/03 13:43

〔記者林嘉東／台北報導〕李姓工人在新北市新店區碧潭橋附近，見女子小夢（化名）踽踽獨行，佯稱要請小夢喝飲料，卻將她載至土地公廟後，強吻、摸胸，再指侵她。台北地院審結，法官審酌他供詞反覆，又未賠償小夢所受損害，依李犯強制性交罪判處3年10月徒刑。

判決指出，李姓男子2023年8月29日上午9時許，騎經新北市新店區碧潭橋附近，見1名長相清秀的女子小夢獨自一人行走，上前搭訕，藉故天氣炎熱，要請她喝飲料，卻將她載至附近一處土地公廟，趁四下無人之際，將小夢強押在土地公廟椅子上，被控撲壓在她身上，掌摑她，摸她胸部，親吻她的臉與胸部後，再指侵得逞；小夢不甘遭李男性侵，脫困後報警提告。

請繼續往下閱讀...

警方調查時，調到李男騎車載小夢到土地公廟的影像，但李否認指侵小夢，辯稱「不知情，無此事」，甚至稱：「驗DNA就知道了」。檢方調查認定，李涉犯強制性交罪將他起訴。

法院在進行準備程序時，李改口有摸小夢，但僅隔著衣服摸小夢下體，直至審理時，李才坦承犯行，借邀小夢喝飲料為由，騎車載小夢到土地公廟後強吻小夢、親她的胸部，再指侵小夢。

法官認為，李男與小夢素昧平生，僅為了滿足自己的性慾，藉故要請小夢喝飲料再伺機指侵小夢，犯後供詞反覆，態度不佳，且迄今未賠償小夢所受損害，依李犯強制性交罪判處3年10月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法