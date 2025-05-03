中壢臭豆腐店遭男子潑漆砸店 疑不滿刺青被譏「像Google導航失誤」

桃園市中壢區中平路一家臭豆腐店，昨天清晨遭潑紅漆與砸破玻璃。（翻攝自Threads ）

2025/05/03 12:01

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區中平路一家臭豆腐店，昨天清晨遭潑紅漆與砸破玻璃，店家在網路社群Threads PO文指出，日前有鄰店老闆娘拿男子照片來店詢問「帥不帥？」，他們回「刺青線條割得像Google地圖導航失誤，真的有點不行。」結果這位男子現身潑漆、砸玻璃，警方昨天訊問潑漆男子後，已依毀損罪嫌依法偵辦。

臭豆腐店家指出事情經過，是有鄰店老闆娘沉迷網戀，拿男子照片問他們「這位帥不帥？」 他們本著誠實原則回答：「刺青線條割得像Google地圖導航失誤，真的有點不行。」 結果該男用潑漆和砸玻璃的方式，表達他對刺青工藝的高度自信，並聲明他們是臭豆腐專賣店，不是刺青評審團，也不是交友軟體認證單位，後續會加強店面防護。

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中壢警分局中壢派出所昨天早上11時多接獲報案，經調閱監視器，發現店家是昨天清晨5點多遭該名男子潑漆及持鐵器毀損玻璃。據了解，該男昨天與警方做筆錄時，未說明潑漆砸店原因，警方訊後依毀損罪嫌依法偵辦。

桃園市中壢區中平路一家臭豆腐店，昨天清晨遭潑紅漆與砸破玻璃。（翻攝自Threads ）

桃園市中壢區中平路一家臭豆腐店，昨天清晨遭潑紅漆與砸破玻璃。（翻攝自Threads ）

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