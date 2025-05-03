74歲婦誤信投資詐騙面交車手10萬，路人識破報警圍捕將獲獎金。（民眾提供）

2025/05/03 12:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名74歲葉姓婦在臉書看到投資廣告，誤信「股票獲利豐厚」話術，並與客服聯繫中了網路詐騙陷阱，先儲值加入投資APP，雙方約在三民區面交10萬元投資款項，並簽「投資書」，熱心路人董男見狀，上網查詢沒有該投資公司，報警合力圍捕張姓車手（40歲）。

三民二分局今指出，鼎金派出所於前日獲報，大中一路上有民眾疑似遭到詐騙，警方獲報後迅即趕赴現場，並與在場熱心民眾一同緝獲張姓車手（40歲），全案依詐欺罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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經了解，被害人葉女（74歲）先前在臉書看到投資廣告，誤信「股票獲利豐厚」話術與客服聯繫，並約定面交投資款項現金新臺幣10萬元，車手為取信她，還拿裝簽投資襠日，路過的董男直覺有詐，瞄見投資公司名稱，上網查證發現並無此公司，立刻報警並告知通知派出所，車手張嫌聽到報警便拔腿逃跑，警民况力圍捕。

警方表示，假投資公司派遣張嫌（車手）赴約收款時，幸虧熱心民眾董男（42歲）路過發現情況可疑，及時提醒被害人暫緩交易，並勇敢攔阻張嫌逃離現場，同時報警，警方趕抵現場後，當場逮捕張嫌，並查扣手機、合約書及工作證等證物，全案依刑法詐欺罪嫌移送法辦。

董民熱心勇敢即時攔阻詐騙，並報警成功逮捕車手，已立即為董民申請警政署「百斬計畫獎五萬」獎金，也鼓勵民眾從「被動防衛」轉為「主動出擊」，不僅助人做功德，勇於檢舉，還有獲獎金機會，共同打擊詐騙犯罪，警民合作攜手打造更安全的生活環境。

74歲婦誤信投資詐騙面交車手10萬，路人識破報警圍捕張姓車手。（民眾提供）

74歲婦誤信投資詐騙面交張姓車手（右一）10萬元，路人識破報警圍捕將獲獎金。（民眾提供）

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